Перес рассказал о своей аварии в конце квалификации Гран-при Монако
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Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал аварию в конце квалификации Гран-при Монако и свой третий результат по итогам сессии.
«То, что произошло, досадно. Я попытался довольно рано выйти на газ, но как только дотронулся до педали, то, думаю, у задних колёс не было сцепления, начались проблемы, и в итоге я потерял машину. Я был удивлён, что в меня врезался Сайнс. Произошедшее досадно, и я приношу извинения Карлосу и остальным, но это Монако
Думаю, потенциально наш темп был выше, но мы не могли бороться из-за шинной стратегии, особенно на последнем комплекте: покрышки не дошли до нужной температуры. Я почти потерял машину в первом повороте. Если оглядываться назад, мы не сделали всё верно», — приводит слова Переса The Race.
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