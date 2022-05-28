Расселл: нет причин, почему мы должны были оказаться сегодня выше
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Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал шестую позицию в квалификации Гран-при Монако.
«Пусть шестое место — не повод для празднований, думаю, мы выжали максимум из нашей техники. Команда невероятно упорно работала над тем, чтобы подобрать максимально подходящие настройки, но мы видели в Барселоне, что нашими сильными сторонами были скорость на прямых и в быстрых поворотах — а здесь нет ни того, ни другого! Так что если смотреть объективно, то нет причин, почему мы должны были оказаться сегодня выше.
Насчёт завтра — пусть будет дождь! Никто не знает, как себя поведут шины, нужно держаться подальше от стен, ну и не исключено, что некоторые тактические решения станут рулеткой», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».
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