Расселл: нет причин, почему мы должны были оказаться сегодня выше

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал шестую позицию в квалификации Гран-при Монако.



«Пусть шестое место — не повод для празднований, думаю, мы выжали максимум из нашей техники. Команда невероятно упорно работала над тем, чтобы подобрать максимально подходящие настройки, но мы видели в Барселоне, что нашими сильными сторонами были скорость на прямых и в быстрых поворотах — а здесь нет ни того, ни другого! Так что если смотреть объективно, то нет причин, почему мы должны были оказаться сегодня выше.



Насчёт завтра — пусть будет дождь! Никто не знает, как себя поведут шины, нужно держаться подальше от стен, ну и не исключено, что некоторые тактические решения станут рулеткой», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».