Риккардо прокомментировал провальный результат в квалификации

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо прокомментировал итоги квалификации Гран-при Монако, в которой он показал 14-й результат.
«В первом сегменте квалификации у нас были как хорошие моменты, так и ошибки. Но мы собрали всё воедино и казались конкурентоспособными. После этого во втором сегменте мне не удалось прибавить так, как это было возможно, учитывая изменение состояния трассы и другие факторы. Мне было очень сложно оценить пределы возможного и то, насколько я мог атаковать», — приводит слова Риккардо GPBlog.
В Монако Риккардо уже в четвёртый раз в сезоне не смог пробиться в третий сегмент квалификации. В личном зачёте чемпионата мира Даниэль занимает 11-ю позицию, имея в своём активе всего 11 очков. Его напарник Ландо Норрис за первые шесть этапов набрал 30 баллов и располагается на седьмом месте.
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