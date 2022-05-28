Алонсо объяснил свою аварию в конце квалификации Гран-при Монако

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал седьмой результат в квалификации Гран-при Монако и свою аварию в конце сессии.



«Пусть даже мы добились большого прогресса с машиной и в плане итоговой позиции это хорошая квалификация, мы могли бы выступить ещё лучше. На первой попытке в третьем сегменте я был пятым, и с учётом эволюции трассы, думаю, я мог бы сохранить эту позицию на завтра.



К сожалению, я заблокировал колёса на торможении перед «Мирабо». В Монако, когда ты теряешь концентрацию, даже на секунду, это может оказать очень большое влияние. Приношу извинения команде.



Как бы то ни было, нам надо посмотреть, будет ли завтра дождь, ведь гонка может получиться хаотичной — с множеством сейфти-каров и красных флагов. Уверен, будет здорово смотреть такое по телевизору, но внутри машины будет очень напряжённо!» — приводит слова Алонсо пресс-служба его команды.