Хэмилтон рассказал об ошибке, не давшей ему шанса оказаться выше восьмого места

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон оценил свой восьмой результат в квалификации Гран-при Монако.



«Красные флаги стоили мне финального круга, но я не думаю, что итог очень уж сильно отличался от того, как вышло на деле. Если оглядываться назад, мне нужно было проехать первый же быстрый круг на свежих шинах, а я этого не сделал, так как начал круг с неправильным режимом мотора. Но в Монако всё вот так — не повезло.



Ощущения от машины довольно плохие, и нам приходится сильно рисковать, чтобы оказаться сколько-нибудь близко к лидерам. Мы улучшили машину по сравнению с пятницей и стали чуть ближе, но даже с идеальным кругом, думаю, мы проигрывали бы шесть десятых, что немало. Теперь надо посмотреть, какой завтра окажется погода, чтобы попробовать подняться выше», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».

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