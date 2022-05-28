Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон рассказал об ошибке, не давшей ему шанса оказаться выше восьмого места

Хэмилтон рассказал об ошибке, не давшей ему шанса оказаться выше восьмого места
Комментарии

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон оценил свой восьмой результат в квалификации Гран-при Монако.

«Красные флаги стоили мне финального круга, но я не думаю, что итог очень уж сильно отличался от того, как вышло на деле. Если оглядываться назад, мне нужно было проехать первый же быстрый круг на свежих шинах, а я этого не сделал, так как начал круг с неправильным режимом мотора. Но в Монако всё вот так — не повезло.

Ощущения от машины довольно плохие, и нам приходится сильно рисковать, чтобы оказаться сколько-нибудь близко к лидерам. Мы улучшили машину по сравнению с пятницей и стали чуть ближе, но даже с идеальным кругом, думаю, мы проигрывали бы шесть десятых, что немало. Теперь надо посмотреть, какой завтра окажется погода, чтобы попробовать подняться выше», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».

Новость по теме
Расселл: нет причин, почему мы должны были оказаться сегодня выше
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022