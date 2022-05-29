Норрис — о самочувствии: больше не чувствую себя пассажиром в болиде

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о своём состоянии перед гонкой Гран-при Монако на фоне продолжающегося тонзиллита.
«Это была очень длинная неделя, потому что перед этапом в Испании я страдал от тонзиллита, лихорадки и всего остального. Гонка сделал только хуже. Но я должен был выступить и счастлив, что мне это удалось. Однако это сильно повлияло на меня физически, так что мне было тяжело в воскресенье вечером. Я практически ни с кем не говорил, так что понемногу я выздоравливаю.
Что до горла, то я в гораздо лучшем состоянии, теперь я могу есть и пить, что уже является хорошим признаком. На прошлой неделе я не мог этого делать. Я волобще не спал на прошлой неделе, так что наверстать упущенное быстро не получится.
Я готов не на сто процентов. Но сейчас всё гораздо лучше, я уверен, что я могу пилотировать машину, а не быть её пассажиром. Но в Монако точно хочется быть на сто процентов готовым. Мне далеко до этого, но я уже готов делать свою работу на высоком уровне», — приводит слова Норриса Autosport.
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