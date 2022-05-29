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Шарль Леклер объяснил, почему проехал мимо весов ФИА в квалификации Гран-при Монако

Шарль Леклер объяснил, почему проехал мимо весов ФИА в квалификации Гран-при Монако
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, почему не заехал на взвешивание во время квалификации Гран-при Монако Формулы-1. Шарль, напомним, остановился на пит-лейне, после чего механики откатили его автомобиль обратно на весы.

«Здесь всё очень сложно. При въезде в боксы непросто увидеть расположение знака. Его просто не замечаешь. К счастью, команда обратила внимание на складывающуюся ситуацию и меня сразу попросили остановиться. После этого болид откатили обратно. Может, было не очень правильно, что после этого я оказался в одной группе с другими, но всё-таки мы нашли выход из этой сложной ситуации», — приводит слова Леклера издание Motorsport-Total.

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