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«Я когда это увидел, у меня что-то перевернулось внутри». Попов высказался о Риккардо

«Я когда это увидел, у меня что-то перевернулось внутри». Попов высказался о Риккардо
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Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов высказался о пилоте команды «Макларен» Даниэле Риккардо в контексте квалификации Гран-при Монако.

«Про Риккардо, ещё раз повторю, о чём уже говорил — тысяча сто к одному ему давали на поул-позишн. Я когда это увидел, честно, у меня что-то перевернулось внутри. Так обычно бывает из серии «а если прилетят инопланетяне». Ребята, человек был дважды здесь на поуле в последние пять лет, а не когда-то. Ладно бы, знаете, в NASCAR вернулся человек, который в 70-х побеждал…

В течение пяти последних лет он дважды был здесь на поуле, он выиграл одну гонку и ещё раз мог выиграть другую, если бы команда тогда не ошиблась с шинами. Короче говоря, это просто какой-то провал. А Норрис при этом болел, и вот он пятый», — сказал Попов на своём канала в YouTube.

Риккардо в квалификации Гран-при Монако показал 14-й результат.

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