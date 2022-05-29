«Я когда это увидел, у меня что-то перевернулось внутри». Попов высказался о Риккардо

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов высказался о пилоте команды «Макларен» Даниэле Риккардо в контексте квалификации Гран-при Монако.
«Про Риккардо, ещё раз повторю, о чём уже говорил — тысяча сто к одному ему давали на поул-позишн. Я когда это увидел, честно, у меня что-то перевернулось внутри. Так обычно бывает из серии «а если прилетят инопланетяне». Ребята, человек был дважды здесь на поуле в последние пять лет, а не когда-то. Ладно бы, знаете, в NASCAR вернулся человек, который в 70-х побеждал…
В течение пяти последних лет он дважды был здесь на поуле, он выиграл одну гонку и ещё раз мог выиграть другую, если бы команда тогда не ошиблась с шинами. Короче говоря, это просто какой-то провал. А Норрис при этом болел, и вот он пятый», — сказал Попов на своём канала в YouTube.
Риккардо в квалификации Гран-при Монако показал 14-й результат.
Легендарные Гран-при Монако Формулы-1:
- 29 мая 2022
-
11:20
-
10:49
-
10:14
-
09:33
-
00:44
- 28 мая 2022
-
23:45
-
22:55
-
21:51
-
21:49
-
21:48
-
21:07
-
20:59
-
20:51
-
20:00
-
19:48
-
19:40
-
19:36
-
19:26
-
19:15
-
19:14
-
18:12
-
17:38
-
17:00
-
16:16
-
15:15
-
15:02
-
14:54
-
14:02
-
12:50
-
11:56
-
11:11
-
10:38
-
10:00
-
09:41
-
00:52