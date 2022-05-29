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Другович выиграл основную гонку Формулы-2 в Монако, сдержав прессинг Пуршера

Другович выиграл основную гонку Формулы-2 в Монако, сдержав прессинг Пуршера
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Обладатель поул-позишен Фелипе Другович одержал победу в основной гонке Формулы-2 в Монако. Всю вторую половину дистанции бразильца прессинговал Тео Пуршер, однако пойти в атаку на узкой уличной трассе в Монте-Карло француз так и не сумел. На третьем месте в гонке финишировал эстонец Юри Випс.

На финальном круге гонки Аюму Иваса вынес с трассы Калана Уильямса, попытавшись обогнать его в повороте «Лёвс». Сам японец тоже сошёл.

Формула-2. Монако. Основная гонка

1. Фелипе Другович — 42 круга.
2. Тео Пуршер +0.8.
3. Юри Випс +8.0.
4. Джек Дуэн +12.9.
5. Энцо Фиттипальди +13.5.
6. Маркус Армстронг +14.7.
7. Деннис Хаугер +15.3.
8. Джехан Дарувала +15.7.
9. Логан Сарджент +16.1.
10. Марино Сато +24.1...
14. Фредерик Вести +31.6...
17. Аюму Иваса +1 круг, сошёл.
18. Лиам Лоусон — сошёл.

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