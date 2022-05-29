Другович выиграл основную гонку Формулы-2 в Монако, сдержав прессинг Пуршера

Обладатель поул-позишен Фелипе Другович одержал победу в основной гонке Формулы-2 в Монако. Всю вторую половину дистанции бразильца прессинговал Тео Пуршер, однако пойти в атаку на узкой уличной трассе в Монте-Карло француз так и не сумел. На третьем месте в гонке финишировал эстонец Юри Випс.



На финальном круге гонки Аюму Иваса вынес с трассы Калана Уильямса, попытавшись обогнать его в повороте «Лёвс». Сам японец тоже сошёл.



Формула-2. Монако. Основная гонка



1. Фелипе Другович — 42 круга.

2. Тео Пуршер +0.8.

3. Юри Випс +8.0.

4. Джек Дуэн +12.9.

5. Энцо Фиттипальди +13.5.

6. Маркус Армстронг +14.7.

7. Деннис Хаугер +15.3.

8. Джехан Дарувала +15.7.

9. Логан Сарджент +16.1.

10. Марино Сато +24.1...

14. Фредерик Вести +31.6...

17. Аюму Иваса +1 круг, сошёл.

18. Лиам Лоусон — сошёл.