Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Мерседесе» объяснили, почему отказ от новинок не поможет топ-командам вписаться в лимит

В «Мерседесе» объяснили, почему отказ от новинок не поможет топ-командам вписаться в лимит
Комментарии

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин поделился мыслями об актуальном в настоящее время вопросе повышения потолка бюджета команд Формулы-1.

«Многие говорят о бюджете на развитие авто. Но не стоит забывать, что бюджет на разработку также идёт на обеспечение деталей, с которыми мы участвуем в гонках. Так что дело не в этой сумме денег, которую приходится тратить на детали для аэродинамической трубы или на некоторые другие детали. Она не такая большая. Дело в другом — если мы не будем постоянно обновлять их, мы просто потратим значительную сумму на детали той же спецификации», — приводит слова Шовлина пресс-служба ФИА.

Напомним, сейчас бюджетный потолок составляет $ 140 млн. В прошлом сезоне он был на $ 5 млн выше. В следующем сезоне он должен упасть ещё на $ 5 млн.

Неужели семь команд Ф-1 не выйдут на старт финальных гонок? Без России не обошлось Неужели семь команд Ф-1 не выйдут на старт финальных гонок? Без России не обошлось
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022