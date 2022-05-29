В «Мерседесе» объяснили, почему отказ от новинок не поможет топ-командам вписаться в лимит

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин поделился мыслями об актуальном в настоящее время вопросе повышения потолка бюджета команд Формулы-1.



«Многие говорят о бюджете на развитие авто. Но не стоит забывать, что бюджет на разработку также идёт на обеспечение деталей, с которыми мы участвуем в гонках. Так что дело не в этой сумме денег, которую приходится тратить на детали для аэродинамической трубы или на некоторые другие детали. Она не такая большая. Дело в другом — если мы не будем постоянно обновлять их, мы просто потратим значительную сумму на детали той же спецификации», — приводит слова Шовлина пресс-служба ФИА.



Напомним, сейчас бюджетный потолок составляет $ 140 млн. В прошлом сезоне он был на $ 5 млн выше. В следующем сезоне он должен упасть ещё на $ 5 млн.