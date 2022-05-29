«Икона и Окон». Эстебан Окон встретился с Зиданом. Фото

Пилот команды Формулы-1 «Альпин» Эстебан Окон разместил новый пост в своих социальных сетях, показав, как в Монако встретился с легендарным в прошлом футболистом, экс-наставником «Реала» Зинедином Зиданом.

«Икона и Окон», — подписал фотографию Эстебан.

Фото: Из личного архива Эстебана Окона

В общем зачёте пилотов Формулы-1 нынешнего сезона Окон в настоящее время занимает девятое место, имея в активе 30 очков. Возглавляет рейтинг гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 110 баллов.



Напомним, сегодня, 29 мая, состоится гонка Гран-при Монако. Начало заезда запланировано на 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки:



Формула-1. Гран-при Монако — 2022. Онлайн-трансляция гонки.

Легендарные Гран-при Монако Формулы-1: