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Менеджер Ферстаппена резко раскритиковал возможное введение потолка зарплат пилотов Ф-1

Менеджер Ферстаппена резко раскритиковал возможное введение потолка зарплат пилотов Ф-1
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Раймонд Вермюлен, менеджер голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, поделился мыслями о потолке зарплат пилотов, который может быть введён в Формуле-1.

«Полный идиотизм. Пилоты, в конце концов, только повышают ценность любой команды. Но если тех, кто повышает эту ценность, то есть гонщиков, ограничивать в этом плане, то это будет означать, что мир перевернётся с ног на голову. В «Ред Булл» также твёрдо убеждены, что поддерживать такое нельзя. Я, со своей стороны, тоже считаю, что это незаконно.

Давайте посмотрим на факты. Гран-при пришёл в Нидерланды благодаря Максу. И было бы странно, если бы после этого в зарплате ограничили именно пилота. Вот почему я думаю, что это плохая идея для нашего спорта», — приводит слова Вермюлена GrandPX.news.

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