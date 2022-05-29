Старт Гран-при Монако отложен из-за дождя
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Сегодня, 29 мая, на уличной трассе в Монте-Карло пройдёт гонка седьмого этапа нынешнего сезона Формулы-1 — Гран-при Монако. Из-за дождя и угрозы ливня организаторы гонки были вынуждены отложить старт заезда сперва на девять минут, а затем на 16:16 по московскому времени.
Напомним, поул-позицию по итогам квалификации завоевал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Со второй позиции стартует напарник Леклера, испанец Карлос Сайнс, с третьей — Серхио Перес из австрийской команды «Ред Булл».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой можно, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой:
Формула-1. Гран-при Монако — 2022. Онлайн-трансляция гонки.
Легендарные Гран-при Монако Формулы-1:
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