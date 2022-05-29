Старт Гран-при Монако вновь отложен из-за сильного ливня после двух прогревочных кругов

Сегодня, 29 мая, на уличной трассе в Монте-Карло должна состояться гонка седьмого этапа нынешнего сезона Формулы-1 — Гран-при Монако. Перед самым её началом из-за дождя и угрозы ливня заезд был отложен сперва на девять минут, а затем до 16:16 по московскому времени.



Тем не менее дождь не прекращался, и всего после двух прогревочных кругов появились красные флаги, из-за чего старт гонки был вновь отложен.

Напомним, с поул-позиции должен стартовать пилот «Феррари» Шарль Леклер. Со второй позиции заезд должен начать напарник монегаска, испанец Карлос Сайнс, с третьей — Серхио Перес из австрийской команды «Ред Булл».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой можно, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой:

Формула-1. Гран-при Монако — 2022. Онлайн-трансляция гонки.