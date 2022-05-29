Гран-при Монако был остановлен после аварии Шумахера — «Хаас» немца развалился на 2 части
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер попал в серьёзную аварию на Гран-при Монако. Немец врезался в барьеры, после чего его болид разбился надвое. С самим пилотом всё в порядке. На трассу выехала машина безопасности, затем гонку остановили красными флагами ради восстановления барьеров.
Рестарт гонки назначен на 18:15.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой можно, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой:
Формула-1. Гран-при Монако — 2022. Онлайн-трансляция гонки.
После 30 кругов гонку возглавляет пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Вторым идёт гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. Голландец Макс Ферстаппен («Ред Булл») идёт третьим, Шарль Леклер («Феррари»)- четвёртым.
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