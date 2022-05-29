Перес выиграл Гран-при Монако, Сайнс — второй, Ферстаппен — третий
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес стал победителем Гран-при Монако. Вторым на финиш пришёл гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. Лидер чемпионата Макс Ферстаппен ( «Ред Булл») занял третье место.
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