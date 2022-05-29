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Перес выиграл Гран-при Монако, Сайнс — второй, Ферстаппен — третий

Перес выиграл Гран-при Монако, Сайнс — второй, Ферстаппен — третий
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес стал победителем Гран-при Монако. Вторым на финиш пришёл гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. Лидер чемпионата Макс Ферстаппен ( «Ред Булл») занял третье место.

Формула-1 2022. Этап 7, Монте-Карло, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
29 мая 2022, воскресенье. 17:05 МСК
Окончено
1
Серхио Перес
Red Bull
2
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+1.154
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.491
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