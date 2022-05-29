Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Это сбывшаяся мечта». Перес отреагировал на победу в Монако

«Это сбывшаяся мечта». Перес отреагировал на победу в Монако
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился эмоциями после победы на Гран-при Монако.

«Это сбывшаяся мечта. Как гонщик вы мечтаете о победе здесь. После домашней гонки нет другого более особенного уикенда, чтобы победить и сделать это так, как мы это сделали.

Сегодня мы немного усложнили себе задачу в конце гонки, нам нужно было не допустить ошибок и удержаться на первой позиции, а держать Карлоса позади было нелегко. Это важный день для меня и для моей страны. Я просто очень, очень счастлив», — приводит слова Переса Sky Sports.

Гран-при Монако. Гонка:

1. Серхио Перес (Ред Булл) — 64 круга
2. Карлос Сайнс («Феррари») +1.154
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.491
4. Шарль Леклер («Феррари») +2.922
5. Джордж Расселл («Мерседес») +11.968
6. Ландо Норрис («Макларен») +12.231
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +46.358
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +50.388
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +52.525
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +53.536
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») +54.289
12. Эстебан Окон («Альпин») +55.644
13. Даниэль Риккардо («Макларен») +57.635
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:00.802
15. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг
17. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
Александер Албон («Уильямс») — сошёл.
Мик Шумахер («Хаас») — сошёл.
Кевин Магнуссен («Хаас») — сошёл.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022