Перес уступает Леклеру всего 6 очков в общем зачёте Формулы-1, отрыв «Ред Булл» — 36

Победа в гонке Гран-при Монако Формулы-1 позволила пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу приблизиться к лидерам общего зачёта. Своему партнёру по команде Максу Ферстаппену мексиканец уступает 15 очков, а идущему вторым Шарлю Леклеру из «Феррари» — всего шесть. В Кубке конструкторов «Ред Булл» опережает «Феррари» на 36 очков.

Формула-1. Личный зачёт



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 125 очков

2. Шарль Леклер («Феррари») — 116.

3. Серхио Перес («Ред Булл») — 110.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 84.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 83.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 50.

7. Ландо Норрис («Макларен») — 48.

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 40.

9. Эстебан Окон («Альпин») — 30.

10. Кевин Магнуссен («Хаас») — 15.

11. Даниэль Риккардо («Макларен») — 11.

12. Юки Цунода («Альфа Таури») — 11.

13. Фернандо Алонсо («Альпин») — 10.

14. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 6.

15. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 5.

16. Александер Албон («Уильямс») — 3.

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 2.

18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.



Формула-1. Кубок конструкторов



1. «Ред Булл» — 235 очков

2. «Феррари» — 199.

3. «Мерседес» — 134.

4. «Макларен» — 59.

5. «Альфа Ромео» — 41.

6. «Альпин» — 40.

7. «Альфа Таури» — 17.

8. «Хаас» — 15.

9. «Астон Мартин» — 7.

10. «Уильямс» — 3.