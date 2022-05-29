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Перес уступает Леклеру всего 6 очков в общем зачёте Формулы-1, отрыв «Ред Булл» — 36

Перес уступает Леклеру всего 6 очков в общем зачёте Формулы-1, отрыв «Ред Булл» — 36
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Победа в гонке Гран-при Монако Формулы-1 позволила пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу приблизиться к лидерам общего зачёта. Своему партнёру по команде Максу Ферстаппену мексиканец уступает 15 очков, а идущему вторым Шарлю Леклеру из «Феррари» — всего шесть. В Кубке конструкторов «Ред Булл» опережает «Феррари» на 36 очков.

Формула-1. Личный зачёт

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 125 очков
2. Шарль Леклер («Феррари») — 116.
3. Серхио Перес («Ред Булл») — 110.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 84.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 83.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 50.
7. Ландо Норрис («Макларен») — 48.
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 40.
9. Эстебан Окон («Альпин») — 30.
10. Кевин Магнуссен («Хаас») — 15.
11. Даниэль Риккардо («Макларен») — 11.
12. Юки Цунода («Альфа Таури») — 11.
13. Фернандо Алонсо («Альпин») — 10.
14. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 6.
15. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 5.
16. Александер Албон («Уильямс») — 3.
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 2.
18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.

Формула-1. Кубок конструкторов

1. «Ред Булл» — 235 очков
2. «Феррари» — 199.
3. «Мерседес» — 134.
4. «Макларен» — 59.
5. «Альфа Ромео» — 41.
6. «Альпин» — 40.
7. «Альфа Таури» — 17.
8. «Хаас» — 15.
9. «Астон Мартин» — 7.
10. «Уильямс» — 3.

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