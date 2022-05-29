Сайнс заявил, что потерял победу на Гран-при Монако из-за кругового

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал второй результат в гонке Гран-при Монако Формулы-1. Сайнс оказался позади Серхио Переса, который на круг позже испанца перешёл на слики.



«У меня было ощущение, что мы сделали всё, что должны были. Мы оставались спокойными на шинах для сильного дождя и правильно решили перейти на слики. Но я застрял позади кругового, и это стоило мне сегодня победы, так что вы можете понять моё расстройство. Чистый круг после выезда из боксов дал бы мне победу в гонке, но иногда наш спорт бывает таким.



Мне пришлось проехать 12 поворотов позади кругового, что стоило пары секунд и гонки, но я не собираюсь слишком много жаловаться. Чеко тоже не повезло в Джидде. В этом спорте ситуация рано или поздно изменится», — приводит слова Сайнса Sky Sports.