В «Феррари» не понимают, почему Перес и Ферстаппен не получили штрафов

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что удивлён отсутствию штрафов для Серхио Переса и Макса Ферстаппена, наехавших на жёлтую линию на выезде с пит-лейна в ходе гонки Гран-при Монако.
«Мы разочарованы, потому что считаем, что было очевидное нарушение правил: оба болида «Ред Булл» наехали на жёлтую линию на выезде с пит-лейна. Если вы посмотрите на интонацию спортивного кодекса ФИА, то там говорится про пересечение линии, но у нас было разъяснение на Гран-при Турции 2020 года, чтобы избежать каких-либо споров. И если вы посмотрите на заметки гоночного директора, то они требуют оставаться справа от линии.
Так что если ты наезжаешь на линию, то это нарушение заметок гоночного директора, и я думаю, что каждая команда имеет обязанность и задачу следовать заметкам. Так что для нас это что-то непонятное, и мы продолжаем ожидать разъяснений со стороны ФИА. Мы будем довольны, как только получим какой-то ответ», — приводит слова Бинотто Sky Sports.
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