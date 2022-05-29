Мик Шумахер объяснил свою серьёзную аварию на Гран-при Монако
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Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал свою аварию на Гран-при Монако Формулы-1. Немец допустил ошибку, после чего его автомобиль несколько раз задел отбойники. В результате от машины отвалилась задняя часть — антикрыло и коробка передач.
«Я в порядке, но [случившееся] сильно расстраивает. В плане темпа мы определённо были на уровне, просто нужно было сохранять машину на трассе. К сожалению, мне не удалось этого сделать. Темп был сильным, и было похоже, что мы способны атаковать. К сожалению, я выехал слишком широко — вероятно, на 10 сантиметров шире, и этого оказалось достаточно, чтобы потерять всё сцепление, что было. Результат — то, что случилось», — приводит слова Шумахера пресс-служба «Хааса».
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