Бинотто отреагировал на тактические ошибки «Феррари», стоившие Леклеру победы в гонке

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал тот факт, что из-за неудачных тактических решений команды Шарль Леклер потерял лидерство на Гран-при Монако и в итоге финишировал четвёртым.



«Конечно, результат разочаровывает. Я полностью понимаю разочарование Шарля. Он был первым, а раз финишировал четвёртым, то это значит, что в наших решениях что-то было неправильным. Очевидно, нам нужно это изучить. Думаю, мы недооценили скорость промежуточных шин, так что нам стоило зазвать Шарля на круг раньше либо вообще оставить его на шинах для сильного дождя и затем перейти на слики.



Такие ошибки могут случаться, но самое важное, что нам нужно выучить этот урок и понять, почему такие ошибки произошли. Я уверен, что мы сделаем это», — приводит слова Бинотто Sky Sports.