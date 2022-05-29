«Феррари» подала официальный протест и требует штрафа для Ферстаппена

Команда «Феррари» приняла решение подать официальный протест и потребовать штрафа для голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. После своего пит-стопа для перехода на шины для сухой трассы голландец допустил небольшую ошибку на выезде с пит-лейна: его болид снесло влево, и автомобиль «Ред Булл» наехал на ограничительную жёлтую линию. В «Феррари» полагают, что спортивный регламент Формулы-1 требует штрафа за подобное нарушение.



О факте подачи протеста сообщил руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер во время брифинга для журналистов. На вопрос о своём взгляде на ситуацию Хорнер ответил: «Мы довольны всеми теми видеозаписями, которые видели, так что посмотрим».



Если Ферстаппен получит пятисекундный штраф, то переместится в протоколе на четвёртую позицию, пропустив вперёд Шарля Леклера.

Новость по теме В «Феррари» не понимают, почему Перес и Ферстаппен не получили штрафов