«Феррари» подала протест и против Переса. Стюарды вызвали представителя «Ред Булл»

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» подала протест и на действия второго гонщика «Ред Булл». В «Скудерии» полагают, что победитель Гран-при Монако Серхио Перес нарушил правила, наехав на жёлтую линию на выезде с пит-лейна во время гонки. «Феррари» считает, что стюарды должны наказать мексиканского пилота. Во время гонки стюарды оповестили, что заметили действия Переса, однако никаких дальнейших объявлений со стороны судей не последовало.



Если Перес и Ферстаппен оба получат пятисекундные наказания, то переместятся в итоговой классификации гонки на третью и четвёртую позиции, пропустив вперёд как Карлоса Сайнса, так и Шарля Леклера. Таким образом, «Феррари» может оформить на Гран-при Монако победный дубль.

Новость по теме В «Феррари» не понимают, почему Перес и Ферстаппен не получили штрафов