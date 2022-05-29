«Слишком много ошибок». Леклер прокомментировал действия «Феррари» в Монако

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал неудачные тактические решения команды в гонке Гран-при Монако, из-за которых он опустился с первого места на четвёртое.
«Ошибки иногда случаются, но тут в целом было слишком много ошибок. Очевидно, что в таких условиях ты несколько полагаешься на то, что может видеть команда, потому что ты не видишь, как всё у других на промежуточных шинах, на сликах. Мне задавали вопросы, хочу ли я перейти на промежуточные шины, и я ответил, что хочу, но не сейчас, а, может, чуть позже. Не знаю, что заставило нас изменить мнение и перейти на промежуточные. Меня «пересидели», а затем я застрял за Карлосом. Было много ошибок, мы не можем позволить себе такого.
Нелегко, как и в прошлые годы здесь, так что я привыкаю возвращаться домой расстроенным, но мы не можем так делать, особенно в такой момент, как сейчас. Мы невероятно сильны, наш темп сильный, нам нужно использовать эти возможности. Мы не можем терять так много очков.
Мы опустились даже не с первого места на второе, а с первого на четвёртое, потому что после первой ошибки допустили ещё одну. Первое наше решение было чётким, но совсем неправильным, а после этого начался беспорядок. Не знаю, была ли паника, потому что я не мог слышать всех радиопереговоров. Не мне судить. Мне сказали заезжать, а потом сказали оставаться, но я уже был на пит-лейне, и вот в этот момент я позволил себе покричать по радио, потому что знал, что просто ничего не могу поделать.
Я люблю свою команду и уверен, что мы вернёмся сильнее, но сейчас очень больно», — приводит слова Леклера Sky Sports.
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