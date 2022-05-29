Алонсо: разочарование Хэмилтона? Не моя проблема

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал свою тактику после возобновления гонки Гран-при Монако. Испанец, ехавший седьмым, проходил круги примерно на две секунды медленнее, чем мог бы, что расстраивало ехавшего позади Алонсо Льюиса Хэмилтона.



«Думаю, у нас не было шин, чьей продолжительности жизни хватило бы на 33 [оставшихся] круга. Это как в спринтерской гонке. У нас было два выбора: вновь поставить шины «хард» или надеть «медиум». Мы поставили «медиум», но, по нашим подсчётам, он продержался бы меньше 33 кругов. Так что мы не знали, сможем ли закончить на них гонку. Поэтому я сильно экономил резину первые 15 кругов, а потом атаковал на оставшихся 15, когда мне сказали, что у Эстебана штраф.



Разочарование Хэмилтона? Не моя проблема. Сдержать его было невероятно легко», — приводит слова Алонсо Motorsport.

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