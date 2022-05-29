Вольф сравнил скорость тормозившего Хэмилтона Алонсо с Формулой-2

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал тот факт, что Льюис Хэмилтон не мог опередить Фернандо Алонсо в борьбе за седьмое место, хотя испанец ехал на несколько секунд медленнее, чем мог бы.
«На пять секунд медленнее — это как машина Формулы-2. В Монако всегда спектакль, это потрясающе место, но, возможно, нам нужно изучить конфигурацию трассы, чтобы мы закрыли вариант, при котором можно ехать на пять секунд медленнее и другие машины все равно не могут вас обогнать», — приводит слова Вольфа GPFans.
Руководитель «Мерседеса» также ответил на вопрос, мог ли Хэмилтон побороться с Джорджем Расселлом и Ландо Норрисом, если бы не «пробка» позади Алонсо.
«Безусловно. Но, прежде всего, был ещё инцидент с Эстебаном, за который тот получил штраф. Если бы не всё это, то Льюис был бы прямо там и закрыл для Ландо окно пит-стопа, либо даже боролся бы с Ландо и Джорджем, потому что темп позволял. Но правила есть правила, и тут нечего сказать. Это ещё один урок, что позиция на трассе в Монако — это всё», — ответил Вольф.
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