«Не слишком удовлетворительно». Штайнер высказался об аварии Шумахера

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал аварию Мика Шумахера в гонке Гран-при Монако, признавшись, что команде нужно поразмышлять, как оптимально выстроить дальнейшую работу с немецким пилотом после его очередной аварии.



«Если говорить о Мике, то, очевидно, мы видели, что случилось. Не слишком удовлетворительно вновь получить большую аварию. Нам нужно посмотреть, как мы будем двигаться дальше после такого», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».

Гран-при Монако. Гонка:



1. Серхио Перес (Ред Булл) — 64 круга

2. Карлос Сайнс («Феррари») +1.154

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.491

4. Шарль Леклер («Феррари») +2.922

5. Джордж Расселл («Мерседес») +11.968

6. Ландо Норрис («Макларен») +12.231

7. Фернандо Алонсо («Альпин») +46.358

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +50.388

9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +52.525

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +53.536

11. Пьер Гасли («Альфа Таури») +54.289

12. Эстебан Окон («Альпин») +55.644

13. Даниэль Риккардо («Макларен») +57.635

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:00.802

15. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг

16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг

17. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг

Александер Албон («Уильямс») — сошёл.

Мик Шумахер («Хаас») — сошёл.

Кевин Магнуссен («Хаас») — сошёл.