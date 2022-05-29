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«Не слишком удовлетворительно». Штайнер высказался об аварии Шумахера

«Не слишком удовлетворительно». Штайнер высказался об аварии Шумахера
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал аварию Мика Шумахера в гонке Гран-при Монако, признавшись, что команде нужно поразмышлять, как оптимально выстроить дальнейшую работу с немецким пилотом после его очередной аварии.

«Если говорить о Мике, то, очевидно, мы видели, что случилось. Не слишком удовлетворительно вновь получить большую аварию. Нам нужно посмотреть, как мы будем двигаться дальше после такого», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».

Гран-при Монако. Гонка:

1. Серхио Перес (Ред Булл) — 64 круга
2. Карлос Сайнс («Феррари») +1.154
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.491
4. Шарль Леклер («Феррари») +2.922
5. Джордж Расселл («Мерседес») +11.968
6. Ландо Норрис («Макларен») +12.231
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +46.358
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +50.388
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +52.525
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +53.536
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») +54.289
12. Эстебан Окон («Альпин») +55.644
13. Даниэль Риккардо («Макларен») +57.635
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:00.802
15. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг
17. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
Александер Албон («Уильямс») — сошёл.
Мик Шумахер («Хаас») — сошёл.
Кевин Магнуссен («Хаас») — сошёл.

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