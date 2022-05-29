Стало известно, из-за чего задержали старт гонки Формулы-1 в Монако. Дело не в дожде

Перебои в подаче электроэнергии привели к задержке старта гонки в Монако и предотвратили рестарт с места после красных флагов. Об этом сообщает Motorsport.
Дождь в преддверии запланированного Гран-при Монако привёл к тому, что процедура старта была приостановлена всего за несколько минут до запланированного начала формировочного круга. Но теперь выяснилось, что первоначальное решение отложить начало гонки было связано с отключением электричества, что привело к сбою стартовых систем на решётке. После этого дирекция гонки дважды решила давать рестарты с ходу, а не с места.
Пилот «Мерседеса» и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон сказал после гонки, что, по его мнению, два старта с места были бы возможны, но признал, что после дождя «брызги были сумасшедшими», поэтому старт с ходу был «лучшим решением».
- 29 мая 2022
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