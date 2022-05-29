Маркус Эрикссон стал победителем гонки «500 миль Индианаполиса»

Шведский экс-пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон выиграл «500 миль Индианаполиса» — самую престижную гонку в серии IndyCar.

Эрикссон вырвался в лидеры после финальных пит-стопов, опередив Патрисио О’Уорда, и комфортно возглавлял пелотон, когда за шесть кругов до финиша гонку остановили красными флагами из-за аварии Джимми Джонсона.

К моменту рестарта до конца гонки оставалось два круга, на которых Эрикссон отбился от атак О’Уорда, а линию финиша пересёк в режиме жёлтых флагов из-за вылета Сэйджа Кэрама.

Третьим финишировал бразильский ветеран Тони Канаан, четвёртым стал Феликс Розенквист, а топ-5 замкнул другой экс-пилот Формулы-1 Александер Росси.

Ромен Грожан до финиша не добрался — на середине дистанции француз разбил машину, вылетев во втором повороте. Не закончил гонку и Колтон Херта, которого подвёл двигатель.

Следующий этап IndyCar пройдёт 4 июня в Детройте.

IndyCar. «500 миль Индианаполиса»:

1. Маркус Эрикссон («Чип Гэнасси Рейсинг») — 200 кругов.

2. Патрисио О’Уорд («Макларен») +1.7929.

3. Тони Канаан («Чип Гэнасси Рейсинг») +3.5173.

4. Феликс Розенквист («Макларен») 3.5173.

5. Александер Росси («Андретти Автоспорт») +5.0799.

6. Конор Дэли (Эд Карпентер Рейсинг») +5.0799.

7. Элио Кастроневеш («Мейер Шэнк») +6,561.

8. Симон Пажено («Мейер Шэнк») +7,093

9. Алекс Палоу («Гэнасси») +8,244.

10. Сантино Ферруччи («Дрейер-Рейнболд») +9,832