К протесту «Феррари» против «Ред Булл» привела бюрократическая ошибка

Гоночный директор Формулы-1 Эдуардо Фрейташ рассказал, что в заметках к Гран-при Монако он скопировал информацию из заметок 2021 года, что стало причиной неудачного протеста «Феррари» против «Ред Булл».

«Феррари» указывала на то, что и Перес, и Ферстаппен наехали на жёлтую линию на выезде с пит-лейна, что теоретически должно караться штрафом в пять штрафных секунд. Между тем перед сезоном-2022 Спортивный кодекс поменяли, как раз уточнив, что нарушением будет только полное пересечение колесом линии на выезде с пит-лейна, а не просто наезд на неё. Поэтому получилось, что фактически прошлогодние заметки перестали соответствовать обновлённым правилам ФИА.

Во время разбирательств у судей представители «Феррари» согласились, что Перес не наезжал на жёлтую линию, а значит, их протест необоснован. Что касается Ферстаппена, то он действительно наехал на линию, но не пересёк её.