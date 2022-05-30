Перес мог проговориться, что уже продлил контракт с «Ред Булл» на 2023 год

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес мог проговориться, что продлил контракт с командой. После Гран-при Монако, победителем которого стал мексиканец, он стоял рядом с руководителем команды Кристианом Хорнером. Камера поймала момент, во время которого Перес, обнимая Хорнера, сказал: «Видимо, я слишком рано подписал!»



В дальнейшем на пресс-конференции Переса спросили о его разговоре с Хорнером.



«Я имел в виду бутылку шампанского», — сказал на пресс-конференции Перес, улыбаясь и смеясь.



Эти слова вызвали смех напарника Переса, представителя Нидерландов Макса Ферстаппена.



«Мы всё скоро узнаем», — добавил мексиканец.



«Думаю, твой результат сегодня может помочь подписанию контракта. Немного», — заключил Ферстаппен и засмеялся.