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Перес мог проговориться, что уже продлил контракт с «Ред Булл» на 2023 год

Перес мог проговориться, что уже продлил контракт с «Ред Булл» на 2023 год
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес мог проговориться, что продлил контракт с командой. После Гран-при Монако, победителем которого стал мексиканец, он стоял рядом с руководителем команды Кристианом Хорнером. Камера поймала момент, во время которого Перес, обнимая Хорнера, сказал: «Видимо, я слишком рано подписал!»

В дальнейшем на пресс-конференции Переса спросили о его разговоре с Хорнером.

«Я имел в виду бутылку шампанского», — сказал на пресс-конференции Перес, улыбаясь и смеясь.

Эти слова вызвали смех напарника Переса, представителя Нидерландов Макса Ферстаппена.

«Мы всё скоро узнаем», — добавил мексиканец.

«Думаю, твой результат сегодня может помочь подписанию контракта. Немного», — заключил Ферстаппен и засмеялся.

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