Перес мог проговориться, что уже продлил контракт с «Ред Булл» на 2023 год
Поделиться
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес мог проговориться, что продлил контракт с командой. После Гран-при Монако, победителем которого стал мексиканец, он стоял рядом с руководителем команды Кристианом Хорнером. Камера поймала момент, во время которого Перес, обнимая Хорнера, сказал: «Видимо, я слишком рано подписал!»
В дальнейшем на пресс-конференции Переса спросили о его разговоре с Хорнером.
«Я имел в виду бутылку шампанского», — сказал на пресс-конференции Перес, улыбаясь и смеясь.
Эти слова вызвали смех напарника Переса, представителя Нидерландов Макса Ферстаппена.
«Мы всё скоро узнаем», — добавил мексиканец.
«Думаю, твой результат сегодня может помочь подписанию контракта. Немного», — заключил Ферстаппен и засмеялся.
Комментарии
- 30 мая 2022
-
15:42
-
15:34
-
15:30
-
15:13
-
13:09
-
12:17
-
10:47
-
09:43
-
00:14
- 29 мая 2022
-
22:53
-
22:42
-
22:29
-
22:15
-
22:07
-
21:58
-
21:42
-
21:25
-
21:10
-
20:44
-
20:36
-
20:20
-
20:18
-
20:13
-
20:06
-
20:01
-
19:32
-
19:31
-
19:02
-
18:08
-
17:19
-
16:33
-
16:04
-
15:54
-
15:42
-
15:20
Партнерский контент