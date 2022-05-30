Феттель ответил на вопрос о переговорах с «Астон Мартин» о продлении контракта

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель заявил, что переговоры с командой о продлении контракта не являются для него сейчас приоритетными. По словам немца, сейчас гораздо важнее решить вопросы, связанные с доработкой болида.
Ранее в руководстве команды признавали, что дальнейшее сотрудничество с Феттелем будет зависеть от состояния болида. Если он позволит добиваться более высоких результатов, то немец может остаться в «Астон Мартин».
«Мы не разговаривали о контракте. Конечно, когда-нибудь настанет нужный момент. Но сейчас наши усилия сосредоточены на том, чтобы болид прогрессировал. Вся наша энергия направлена на это», — цитирует Феттеля Racingnews365.
Нынешний сезон для Феттеля пока складывается неудачно. Он пропустил несколько гонок из-за заражения коронавирусом.
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