Стюарды сказали Окону, что год назад не наказали бы его за контакт с Хэмилтоном

Французский гонщик «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал своё общение со стюардами Гран-при Монако после финиша гонки. Судьи объяснили Окону, почему оштрафовали его за небольшое столкновение при обороне от пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.



«Они сказали мне, что год назад это был бы гоночный инцидент. А в этом году это уже не гоночный инцидент. Оказывается, мы все в Ассоциации гонщиков Гран-при согласовали, что если переднее антикрыло находится на уровне колеса, то нужно оставлять место. Но я не помню, когда такое было согласовано.



Я просто закрывал внутренний радиус. Внутренняя траектория была мокрой, Льюис был на более быстрых шинах. А вообще в Монако при любом обгоне происходит контакт. За последнюю пару лет ты не можешь привести пример обгона без контакта или покидания трассы, или чего-то ещё. Так что мы жёстко сражались, был небольшой контакт, но это должен был быть гоночный инцидент. Разочаровывает», — приводит слова Окона RaceFans.

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