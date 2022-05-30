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Феттель призвал журналистов оставить Мика Шумахера в покое после аварии

Феттель призвал журналистов оставить Мика Шумахера в покое после аварии
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился мнением об аварии, в которую попал гонщик «Хааса» Мик Шумахер. Он врезался в ограждения на Гран-при Монако, из-за чего его болид раскололся. Сам немец избежал серьёзных травм.

«Я был рад услышать, что с ним всё в порядке. Узнал об этом ещё до того, как добрался до того места. На этой трассе очень легко допустить ошибку. Но главное, что с ним всё в порядке.

Не сомневаюсь, что Мик может выступать гораздо лучше, чем сейчас. Но я думаю, что вам, ребята, стоит оставить его в покое на какое-то время», — цитирует Феттеля Autosport.

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер после аварии был недоволен произошедшим и не скрывал этого. Сам Шумахер объяснил, что не рассчитал габариты болида.

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