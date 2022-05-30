Туррини: Сайнс испортил гонку Леклеру

Итальянский журналист Лео Туррини поделился впечатлениями от провала «Феррари» на Гран-при Монако.
«Я дал себе слово анализировать ситуации спокойно, на трезвую голову. И вот моё мнение. Когда машины имеют преимущество в скорости и они занимают первый ряд в Монако, вы просто не имеете права упускать победу. Если в ходе гонки не случилось форс-мажоров, аварий, технических отказов, то провал стал следствием ошибки. И первым в этой ситуации ошибку допустил Карлос Сайнс.
Испанец был по-своему прав, он видел, что трасса подсыхает. Но команда попросила его прикрыть тылы Шарля, чтобы напарник получил достаточное преимущество, а для этого нужно было следить за действиями Переса. Но испанец этого делать не стал, потому что сам хотел победить. По-человечески его желание можно понять. Каждый пилот воспринимает напарника как главного соперника.
Но стоит называть вещи своими именами. Карлос испортил гонку Леклеру. Я не называю Леклера лидером команды, потому что понятно, что Сайнс не считает себя номером два. Но в квалификациях он проигрывает напарнику со счётом 0-7. Только задумайтесь.
Когда Сайнс отказался от пит-стопа, команда зазвала в боксы Леклера. Но асфальт подсыхал, так что в итоге тот, кто лидировал, финишировал четвёртым, а тот, кто до всей этой неразберихи был вторым, вторым и остался. Это была бестолковая попытка самоубийства. В «Ред Булл» всех переиграли, когда поставили промежуточные шины Максу, а «Феррари» заглотила эту наживку вместе с крючком, леской, катушкой, спиннингом, но там был ещё и рыбак.
Обидно так проигрывать. Леклер заслужил эту победу, и никто не имел права лишать его этой радости. Победа в чемпионате складывается из множества деталей и эпизодов. То, что произошло вчера, для Шарля однозначно хуже схода с дистанции в Барселоне», — написал Лео Туррини в своём блоге.
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