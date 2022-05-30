Сайнс: Латифи мог и не обгонять меня, зная, что я — лидер гонки

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал итоги Гран-при Монако, в котором он финишировал на второй позиции.
«Моё разочарование легко объяснить, потому что я знал, что судьба моей гонки решится на выезде из боксов. Меня немного занесло на мокрой стороне трассы, и Николас Латифи успел проскользнуть вперёд меня. Мне кажется, что в этой ситуации он, зная о том, что я – лидер гонки, мог бы остаться сзади, а не обгонять меня. Это учитывая то, что я, в отличие от других пилотов, старался держаться справа от ограничительной линии на выезде из боксов.
В итоге Латифи обогнал меня перед «Казино», из-за чего я потерял время позади него до тоннеля. К этому моменту шины на моей машине остыли, потеряв оптимальную температуру. Это и стало решающим фактором. В оптимальном состоянии слики на тот момент как минимум не уступали в скорости промежуточным шинам, так что я вполне мог остаться впереди Переса», — приводит слова Сайнса Formula Passion.
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