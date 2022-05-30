Ферстаппен — об участии в «Инди-500»: не вижу смысла рисковать своей жизнью

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о возможном участии в «500 милях Индианаполиса».
«У меня нет никакого желания пытаться заполучить «Тройную корону» автоспорта. По крайней мере, я точно не хочу выступать в IndyCar. Нет, конечно, я ценю то, что делают эти пилоты, потому что это просто безумие. И я с огромным уважением отношусь к их достижениям. Но для себя, особенно учитывая то, что я давно выступаю в Формуле-1, не вижу смысла рисковать своей жизнью или здоровьем. Например, получить травму ноги или что-то такое. Оно того не стоит.
Возможно, в будущем я попробую свои силы в Ле-Мане. Мне нравятся гонки на выносливость, так что я попробую это. Я хочу добиться успеха в Формуле-1, но гнаться за «Тройной короной» мне неинтересно», — приводит слова Ферстаппена ESPN.
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