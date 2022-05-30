«Король королей». Льюис Хэмилтон встретился с Леброном Джеймсом

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон опубликовал в своих социальных сетях фотографию с лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.



«Король королей, здорово было увидеться, брат», — подписал фотографию Льюис Хэмилтон.



Льюис Хэмилтон закончил гонку в Монако на восьмой позиции, проиграв лидеру более 50 секунд.



Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим заработать $ 1 млрд. С тех пор как он был задрафтован в 2003 году, нынешний лидер «Лейкерс» заработал порядка $ 330 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.



В нынешнем сезоне НБА Леброн провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи. «Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121).