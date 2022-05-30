«Король королей». Льюис Хэмилтон встретился с Леброном Джеймсом

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон опубликовал в своих социальных сетях фотографию с лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.
«Король королей, здорово было увидеться, брат», — подписал фотографию Льюис Хэмилтон.
Льюис Хэмилтон закончил гонку в Монако на восьмой позиции, проиграв лидеру более 50 секунд.
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим заработать $ 1 млрд. С тех пор как он был задрафтован в 2003 году, нынешний лидер «Лейкерс» заработал порядка $ 330 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.
В нынешнем сезоне НБА Леброн провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи. «Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121).
- 31 мая 2022
-
00:01
- 30 мая 2022
-
22:59
-
21:38
-
20:43
-
19:53
-
18:50
-
17:35
-
16:37
-
15:42
-
15:34
-
15:30
-
15:13
-
13:09
-
12:17
-
10:47
-
09:43
-
00:14
- 29 мая 2022
-
22:53
-
22:42
-
22:29
-
22:15
-
22:07
-
21:58
-
21:42
-
21:25
-
21:10
-
20:44
-
20:36
-
20:20
-
20:18
-
20:13
-
20:06
-
20:01
-
19:32
-
19:31