Отношения руководства Формулы-1 и ФИА накалились, информирует The Guardian. Как сообщает источник, Liberty Media недовольны тем, как в этом году действует Федерация и опасается, что действия ФИА могут нанести вред спорту.



В частности, руководство чемпионата недовольно произошедшим в Монако, где старт гонки был задержан почти на час, а на рестарте ФИА приняла решение возобновлять гонку с хода, а не с места из-за неисправности стартовых систем.



Как сообщает источник, это далеко не первая ситуация, по которой руководство чемпионата не согласно с действиями Федерации. В частности, отчёт ФИА по произошедшему на Гран-при Абу-Даби 2021 года многими в Ф-1 был признан неудовлетворительным. Кроме того, ФИА действовала крайне медленно с решением об отмене Гран-при России, в то время, как Liberty Vtdia предлагала отменить гонку ещё на старте истории вокруг Украины.



Многим не понравился и запрет на ношение украшений во время гонки. Как сообщается, президент ФИА Мохаммед бен Сулайем лично настаивает на исполнении этого решения. Кроме того, президент федерации лично выступил против увеличения количества спринтерских гонок до шести. Команды остались этим недовольны.



Сказалась на отношениях между ФИА и Ф-1 и ситуация в Майами, где Эстебан Окон и Карлос Санйс неоднократно высказывались о необходимости замены бетонного ограждения в 14-м повороте на ограждение из материала Tecpro. ФИА ответила отказом.



Как сообщает источник, на фоне этих проблем руководство Формулы-1 хотело бы сократить роль ФИА в чемпионате.