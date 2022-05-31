Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Не думаю, что дело в машине». Алонсо — о развалившемся на две части болиде Шумахера

«Не думаю, что дело в машине». Алонсо — о развалившемся на две части болиде Шумахера
Комментарии

Французский пилот «Альпин» Фернандо Алонсо высказался об аварии Мика Шумахера, из-за которой его «Хаас» раскололся на две части.

«Я не думаю, что дело в машине, дело в силе удара. Эти болиды очень тяжёлые, их вес свыше 800 кг, поэтому сила инерции при контакте со стеной гораздо выше, чем была в прошлые сезоны. Как я уже сказал, возможно, из этой аварии мы сможем извлечь урок», — приводит слова Фернандо Алонсо Motorsport.

Напомним, в ходе гонки Шумахер врезался в барьеры, после чего его болид разбился надвое. С самим пилотом всё в порядке. На трассу выехала машина безопасности, затем гонку остановили красными флагами ради восстановления барьеров.

Победу в заезде одержал пилот «Ред Булл» Серхио Перес.

Машину разорвало на две части! Пугающая авария Шумахера в Монако. Фото Машину разорвало на две части! Пугающая авария Шумахера в Монако. Фото
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022