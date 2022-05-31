Хельмут Марко заявил, что решения главного стратега помогли «Ред Булл» победить в Монако

Советник по автоспорту «Ред Булл» Хельмут Марко, комментируя победу пилота команды Серхио Переса в Гран-при Монако, отметил вклад главного стратега команды Ханны Шмитц. Мексиканский гонщик с помощью своевременных пит-стопов сумел опередить пилота «Феррари» Карлоса Сайнса. В свою очередь пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в борьбе за третье место опередил Шарля Леклера из «Феррари».
«Я не могу судить о том, как в гонке действовали в «Феррари», это их дела. Но мы с радостью воспользовались шансом. Всё решила стратегия. Было важно сохранять спокойствие, хотя пилоты других команд уже ставили лучшее время круга, перейдя на промежуточные шины.
Особенно я горжусь Ханной Шмитц. Её решения и стратегия помогли нам не только победить, но и взять третье место», — цитирует Марко PlanetF1.
- 31 мая 2022
-
10:34
-
09:40
-
00:59
-
00:01
- 30 мая 2022
-
22:59
-
21:38
-
20:43
-
19:53
-
18:50
-
17:35
-
16:37
-
15:42
-
15:34
-
15:30
-
15:13
-
13:09
-
12:17
-
10:47
-
09:43
-
00:14
- 29 мая 2022
-
22:53
-
22:42
-
22:29
-
22:15
-
22:07
-
21:58
-
21:42
-
21:25
-
21:10
-
20:44
-
20:36
-
20:20
-
20:18
-
20:13
-
20:06