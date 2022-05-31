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Хельмут Марко заявил, что решения главного стратега помогли «Ред Булл» победить в Монако

Хельмут Марко заявил, что решения главного стратега помогли «Ред Булл» победить в Монако
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Советник по автоспорту «Ред Булл» Хельмут Марко, комментируя победу пилота команды Серхио Переса в Гран-при Монако, отметил вклад главного стратега команды Ханны Шмитц. Мексиканский гонщик с помощью своевременных пит-стопов сумел опередить пилота «Феррари» Карлоса Сайнса. В свою очередь пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в борьбе за третье место опередил Шарля Леклера из «Феррари».

«Я не могу судить о том, как в гонке действовали в «Феррари», это их дела. Но мы с радостью воспользовались шансом. Всё решила стратегия. Было важно сохранять спокойствие, хотя пилоты других команд уже ставили лучшее время круга, перейдя на промежуточные шины.

Особенно я горжусь Ханной Шмитц. Её решения и стратегия помогли нам не только победить, но и взять третье место», — цитирует Марко PlanetF1.

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