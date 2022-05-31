Дядя Шумахера раскритиковал его за аварию во время Гран-при Монако

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер, являющийся дядей гонщика «Хааса» Мика Шумахера, раскритиковал племянника за ошибку во время Гран-при Монако. Немец разбил болид, врезавшись в ограждение. В результате столкновения болид разломился на две части.
«Другие пилоты спокойно преодолели этот отрезок, но не он. Сперва я подумал, что у него был прокол шины, но он просто не попал в траекторию. Такая ошибка непозволительна. Он не только испортил собственную гонку, но ещё и сильно повредил болид, что имеет серьёзные последствия для бюджета команды. Мику нужно учиться, нельзя, чтобы подобные ошибки происходили вновь», — цитирует Шумахера Sky Sport Germany.
Ранее Мик объяснил свою аварию тем, что не рассчитал габариты болида.
10 провальных сезонов от чемпионов Формулы-1:
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