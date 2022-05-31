Виталий Петров разобрал тактические ошибки «Феррари» на Гран-при Монако

Бывший пилот Формулы-1, гонщик программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров прокомментировал ход событий на Гран-при Монако.



«Судьбу гонки определили ошибки, допущенные «Феррари». Как стоило действовать «Скудерии» в этой обстановке? Леклеру не было смысла копировать действия Переса и переходить на промежуточные шины через два круга после мексиканца. Ведь Шарля страховал приличный отрыв (почти 15 секунд), накопленный по ходу первых кругов. И хотя разница в скорости между Пересом на промежуточных и Леклером на дождевых была весьма высока, Шарль остался бы лидером, дотерпи он до момента перехода на слики. Тем более что за спиной у него был напарник.



Что касается Сайнса, то его ситуация была более сложной. Его отрыв от Переса в начале гонки был небольшим – и если бы он, к примеру, решил заехать за промежуточными через круг после Переса, этот круг вполне мог оказаться решающим, Карлос мог потерять позицию. Так что ему тоже не было смысла торопиться в боксы.



С другой стороны, даже в ситуации, когда Перес совершил пит-стоп, оказался почти в 20 секундах позади Сайнса и потом за несколько кругов отыграл почти всё отставание, гонка для Карлоса отнюдь не была потеряна. Ведь впереди ещё был переход на слики. И Карлосу надо было оттягивать этот переход до последнего, до момента, когда трасса просохла бы полностью. Всё-таки он ехал первым в Монако, где обгонять непросто.



На деле же получилось, что на круге выезда из боксов Сайнс не смог прогреть слики, а Перес этот же круг на промежуточных проехал гораздо быстрее – и вышел в лидеры. А вот если бы Карлос повременил с пит-стопом, трасса бы просохла сильнее и столь большой разницы в темпе с Пересом не было. После финиша Карлос жаловался на круговых – и наверное, не без причины. Но всё-таки решающим моментом я бы назвал слишком ранний переход на слики», — приводит слова Петрова пресс-служба «СМП Рейсинг».