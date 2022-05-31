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В «Ред Булл» прокомментировали продление контракта с Серхио Пересом

В «Ред Булл» прокомментировали продление контракта с Серхио Пересом
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал продление контракта с Серхио Пересом на два сезона.

«С момента прихода в „Ред Булл“ Чеко фантастически выполняет свою работу. Он доказал, что может быть не только потрясающим командным игроком. Достигнув необходимого уровня комфорта, он стал настоящей силой, с которой должны считаться на вершине пелотона. В этом году он сделал ещё один шаг вперёд, и отставание от чемпиона мира Макса существенно сократилось, что доказывается его потрясающей поул-позишен в Джидде и прекрасной победой в Монако в прошлый уик-энд.

Для нас, принимая во внимание его темп, пилотажные способности и опыт, было очень легко принять такое решение. Мы рады, что Чеко продолжит выступать за команду до 2024 года. Мы считаем, что их партнёрство с Максом создаёт пару гонщиков, которая в состоянии приносить нам самые крупные трофеи в Формуле-1», — приводит слова Хорнера пресс-служба «Ред Булл».

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