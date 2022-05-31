Альберс: Перес по-прежнему является вторым пилотом «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Альберс, комментируя победу пилота «Ред Булл» Серхио Переса в Гран-при Монако, отметил, что мексиканец всё равно остаётся вторым пилотом команды после Макса Ферстаппена.



«Так как Перес является вторым в команде, они по-прежнему сосредоточены на Ферстаппене. В связи с этим в команде может возникнуть вопрос, кем из пилотов лучше рисковать. И они выбирают Переса», — цитирует Альберса GrandPX.



По мнению экс-пилота, отправив первым на пит-стоп Ферстаппена, «Ред Булл» сделал выбор в пользу гонщика из Нидерландов.



Примечательно, что Йос Ферстаппен, отец Макса, говорил, что стратегия «Ред Булл» была направлена на оказание помощи Пересу. По мнению Ферстаппена-старшего, команде следовало сделать выбор в пользу его сына, так как он является лидером сезона.

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