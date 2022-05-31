Петров высказался о наезде Ферстаппена на жёлтую линию в Монако и отсутствии штрафа за это

Бывший пилот Формулы-1, гонщик программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров поделился мыслями о наезде гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на ограничительную жёлтую линию на выезде с пит-лейна в ходе Гран-при Монако. После гонки «Феррари» подала протест, полагая, что гонщик австрийской команды таким образом нарушил спортивный регламент Формулы-1.

«По поводу линии. На самом деле, это серьёзная ситуация, за которую можно получить штраф. Это ещё здесь медленный выезд из первого поворота, а есть трассы, где ход под 300-350 км/ч, и за этим следят очень строго. И когда ты на неё наезжаешь, получаешь сразу штраф. Не дай бог переедешь, это может привести к большой аварии. Но они изменили этот момент в правилах. Так и не понял, когда это произошло: теперь ты не можешь переехать эту линию, тогда получишь штраф, а можешь просто на неё наехать, и ничего за это не будет. Зачем это правило, я не понимаю. Это всё-таки пит-лейн. В той же Монце тоже узко, и если колесом будешь ехать по линии, то машина, которая едет с левой стороны, ей останется совсем мало места. Поэтому непонятно», — сказал Петров в телеграм-канале «Русские парни из F1».

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