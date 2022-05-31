«Серьёзное испытание после упущенных побед». Брандл — об отношениях Леклера и «Феррари»

Комментатор Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл поделился мнением о последних результатах пилота «Феррари» Шарля Леклера.
«Трудно не посочувствовать Шарлю Леклеру, который сначала завоевал поул-позицию, а потом уверенно лидировал в гонке. И только из-за стратегии он оказался на четвёртом месте. Заезд в боксы на 18-м круге за промежуточными шинами, а всего через три круга — уже за «сликами» из-за непонятных сообщений по радио. Из-за этого ему пришлось подождать, пока обслужат его товарища по команде Карлоса Сайнса. Таким образом, сначала Перес отправил его на второе место, а затем он опустился на четвёртую позицию.
Взаимное восхищение между Леклером и «Феррари» напоминает мне об отношениях Михаэля Шумахера с командой. Но всё это подверглось серьёзному испытанию после двух упущенных за восемь дней побед Леклера и его возможности вернуть себе лидерство в чемпионате», — написал Брандл в своей колонке для Sky Sports.
Ферстаппен – Леклер: главные сражения:
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