Льюис Хэмилтон не согласен с решением отложить старт Гран-при Монако
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон усомнился в решении отложить старт Гран-при Монако. Как стало известно впоследствии, заезд не начался вовремя из-за перебоев в подаче электроэнергии, а не из-за дождя, который шёл в тот момент.
«Я действительно не знаю причины, по которой они не дали нам возможности стартовать с самого начала. Вот почему я говорил «поехали», когда в начале был небольшой дождь. Я уверен, что на брифинге пилотов мы обсудим эту тему. Не думаю, что пилотам угрожала какая-то опасность. Конечно, это было бы сопряжено с некоторыми трудностями, но такова наша работа. А вот красные флаги после двух прогревочных кругов — правильное решение», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
Боттас вручил Хэмилтону картину со своим обнажённым фото:
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