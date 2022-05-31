Ральф Шумахер: Леклер и сам достаточно облажался, у «Феррари» меньше ошибок
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер отреагировал на эмоциональную реакцию пилота команды «Феррари» Шарля Леклера после Гран-при Монако. Шарль высказался тогда довольно резко, посетовав на стратегию, которую избрала «Скудерия».
«На самом деле Шарль и сам достаточно облажался, поэтому не должен был вести себя так эмоционально. Всякое случается. Выигрываешь и проигрываешь вместе с командой. На данный момент команда допустила меньше ошибок, чем он», — приводит слова Ральфа Sky Sport Germany.
В гонке Гран-при Монако Леклер показал четвёртый результат. Победителем стал мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Сегодня, 31 мая, австрийская команда объявила о продлении контракта с ним.
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